Индия временно закрыла консульство в Кандагаре, куда вошли талибы* Фото: REUTERS

Индия приостановила работу своего консульства в афганском Кандагаре, который накануне заняли боевики движения «Талибан»* (запрещено в России).

Как передает газета The Hindu, Дели планирует эвакуировать из Кандагара около 50 дипломатов и сотрудников индо-тибетской пограничной полиции. Такое решение было принято индийским властями на фоне заявлений талибов о взятии под контроль Кандагара.

Как писал сайт kp.ru, накануне члены движения «Талибан»* вошли в Кандагар, второй по величине город Афганистана. Губернатор Кандагара заявлял, что ситуация в городе под контролем и боевики отступают.

Ранее движение «Талибан»* подняло свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана. Боевики заняли территорию на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта. На данный момент афганское правительство борется с талибами*, занявшими большую территорию страны.

*"Талибан" – запрещенная в России радикальная организация