В Москве прошло 3D шоу на речном вокзале ко дню мостранспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 10 июля 2021 года в честь Дня Московского транспорта для горожан прошли праздничные мероприятия. Фотограф KP.ru Иван Макеев побывал на речном вокзале, где состоялся показ 3D шоу, и запечатлел для читателей самые яркие и красивые моменты представления.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

День Московского транспорта стал новым большим городским праздником, который по традиции проводится ежегодно во вторую субботу июля. В этот день в разных точках города проводятся интересные выставки, среди которых полюбившийся горожанами парад трамваев. Однако наиболее любимое - вечернее лазерное шоу, которое было показано прямо на здании северного речного вокзала.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие жители и гости российской столицы пришли полюбоваться зрелищным представлением семьями, с детьми. Самые юные из зрителей в жаркий летний день особо воодушевились фонтанам с переключающейся подсветкой - завораживает так, что невозможно просто пройти мимо.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Также в этот день мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. По его словам, именно благодаря транспортной системе город продолжает активно развиваться.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На площади перед зданием речного вокзала в этом году, чтобы посмотреть лазерное представление, пришли сотни граждан. Это масштабное сооружение, снаружи похоже на корабль, за годы существования стал ключевым и самым крупным сооружением Канала имени Москвы, а также популярной достопримечательностью туристов.