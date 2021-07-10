Более 100 тысяч жителей Германии по ошибке получили уведомление о вакцинации от COVID-19

В Германии более 100 тысяч жителей Бранденбурга, которые сделали всего лишь одну прививку от коронавирусной инфекции, по ошибке получили подтверждение о прохождении полной вакцинации. Об этом 10 июля пишет издание BZ Berlin.

Отмечается, что на 16 июня 2021 года около 460 тысяч жителей земли Бранденбург получили электронное подтверждение от местного Минздрава о прохождении полной вакцинации, которая была выполнена в центре вакцинации или при помощи мобильной бригады.

Однако, как говорится в материале издания, на тот момент только 382 тысячи граждан были полностью привиты, то есть получили две дозы вакцины.

Таким образом, более 100 тысяч человек по ошибке получили уведомление о полной иммунизации.