В два раза сократилось число желающих найти работу в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России за последнее десятилетие число молодых людей в возрасте 20-24 лет, желающих найти работу, сократилось почти в два раза - с 12 с лишним миллионов оно снизилось до семи.

Рекрутеры полагают, что такая ситуация на рынке труда связана с тем, что работодатели слишком активничают, открывают вакансии, но показатель конкуренции за рабочее место во всех сферах один из самых низких за всю историю рынка.

- Мы достигли той самой точки, когда людей на всех стало не хватать, - рассказала журналистам директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

Отмечается, что минус пять миллионов человек, это практически целый огромный город. Причем речь идет о людях в достаточно привлекательном для многих работодателей возрасте - когда человеку еще все интересно и есть силы.

В частности, такие проблемы специалисты связывают с демографической ямой и пандемией коронавируса.

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