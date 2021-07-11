Три человека пострадали и один пропал из-за столкновениях двух лодок под Вологдой

Днем 10 июля в месте слияния рек Сухона и Вологда в Вологодской области в результате столкновения двух маломерных судов пострадали три человека, в том числе ребенок. все они госпитализированы с травмами в медучреждение.

Еще один гражданин пропал без вести. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи со столкновением двух маломерных судов, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - Всего на двух судах было восемь человек (на одном пять и на втором - три).

Также отмечается, что на месте происшествия теперь работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и водолазы.