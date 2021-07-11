Аналитик рассчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина

Валютные операции, которые Банк России совершает в интересах Минфина РФ с начала 2021 года, ослабили рубль примерно на 5% - 10%. Об этом заявил гендиректор УК "Спутник - Управление Капиталом" Александр Лосев.

По его расчётам, без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты был бы в пределах 65-70 рублей за доллар.

Минфин РФ направляет на покупки иностранной валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд нацблагосостояния полностью избавится от долларовых активов. После изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах.