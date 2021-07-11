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Общество11 июля 2021 5:41

В Минтруде объяснили условие начисления еще одного пособия для беременных

Речь идет о старом пособии в размере 708,23 рублей
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В России женщины кроме ежемесячного пособия, которое выплачивается с 1 июля 2021 года, некоторые беременные могут получить единовременную выплату.

Как сообщили в Минтруде, речь идет о старом пособии в размере 708,23 рублей, которое назначалось женщинам, вставшим на учет в медучреждении на сроке беременности до 12 недель.

- Такое единовременное пособие сможет получить женщина, если такое право у нее возникло до 1 июля 2021 года. В дальнейшем оно начисляться не будет, - рассказали в ведомстве "Российской газете".

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