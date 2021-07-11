Последние новости на утро 11 июля 2021: Ученый рассказал о пациентах с коронавирусом, которые могут остаться заразными на долгий срок

Важные новости утра Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 11 июля 2021 года.

Доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра "Диавакс" Иван Коновалов рассказал, что некоторые люди могут более длительное время выделять коронавирус, заражая окружающих. По его словам, обычно такие инфицированные называются "супер-распространителями" ковида. При этом, именно такие пациенты оказывают дополнительное влияние на эпидпроцесс. Все дело в том, что их иммунная система толерантна к присутствию вируса, в связи с чем организм выделяет covid-19 дольше, чем другие.

Рост цен в России ускорился. Что можно сделать, чтобы не только сохранить, но и преумножить нажитое? Три совета, которые отлично работают и помогут спасти деньги от инфляции.

В США специалисты Энтомологического общества решили переименовать два вида насекомых из-за расизма. Речь идет о цыганском мотыльке (анг. Gypsy Moth - Lymantria dispar) и цыганском муравье (анг. Gypsy Ant - Aphaenogaster araneoides). Ученые увидели в этом несправедливость и сочли эти названия оскорбительными по отношению к цыганскому народу.

В Бельгии умерла женщина, которая заразилась сразу двумя штаммами коронавируса. Погибшей было 90 лет. По данным медиков, она была инфицирована штаммом "альфа" ("британский" вариант ковида) и штамма "бета" ("южноафриканский" вариант).

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о заметном потеплении на планете. Синоптик рассказал, что такая тенденция наблюдается в том числе и в России. Наиболее заметно это становится при осреднении температуры воздуха за десятилетие.

Известный российский путешественник Федор Конюхов 11 июля начинает свою одиночную полярную экспедицию на Северный полюс. В течение двух недель он будет изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа. Свой путь он начнет из Мурманска.