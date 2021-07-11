Ученый: вакцины защищают от штамма "дельта" на 90%

Ученый заявил, что вакцины защищают от штамма "дельта" на 90% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что вакцины защищают от штамма коронавирусой инфекции "дельта".

Специалист сообщил об исследованиях британских, американских и ученых других стран, которые выяснили, что вакцины защищают от штамма "дельта" в меньше степени, чем от других вариантов, но все-таки защищают.

- Защищали от исходного варианта на 95 процентов, а сейчас защищают от варианта "дельта" на 90 процентов, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ученый также заявил, что вакцинация и ношение медицинских масок помогут справиться с коронавирусом.

Ранее Сергей Нетесов заявил, что вероятность заразиться "дельта" штаммом коронавирусной инфекцией значительно выше, чем обычным. Он отметил, что Вероятность заразиться «дельта» штаммом коронавирусной инфекцией значительно выше, чем обычным.