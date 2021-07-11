Депутат Рады назвал Украину колыбелью фашизма в Европе

Украинский депутат назвал Украину колыбелью фашизма в Европе Фото: REUTERS

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива назвал Украину колыбелью фашизма в Европе.

Кива напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, который назвал Владимира Зеленского "первым президентом национал-патриотом". По словам Кивы, он бы не удивился тому, что в СНБО обсуждают "создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских.

- Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе! — сказал он.

Ранее опрос показал, что 62,4 процента украинцев разочаровались в политическом курсе своей страны. Еще 26,4 процента считают, что события в стране развиваются в правильном направлении. 11,3 процента респондентов не смогли ответить на этот вопрос. При этом 58,8 процента опрошенных сообщили, что их уровень жизни во время президентства Владимира Зеленского упал.