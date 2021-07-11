Роман Вильфанд предупредил жителей Западной Сибири и Урала о похолодании

Синоптик предупредил жителей Западной Сибири и Урала предупредили о похолодании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей Западной Сибири и Урала ожидает похолодание.

- Прогноз по Омску будет наиболее показательным для ситуации в Западной Сибири - 11 июля там будет около 30 градусов, 12 июля - тоже около 30 градусов, 13 июля начнется понижение, будет 23 градуса максимальная температура, а 14 и 15 июня - уже 14 градусов. Резкое понижение на 15-16 градусов будет, — приводит слова специалиста ТАСС.

Также в уральских регионах температура воздуха будет ниже нормы на три-пять градусов. Например, в Екатеринбурге будет 21-24 градуса тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что антициклон, называемый специалистами "парниковым куполом" останется в Центральной России до середины июля. Специалист сообщил, что антициклон пришел из Скандинавии и был достаточно прохладным, но довольно быстро прогрелся.