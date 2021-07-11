Россияне стали реже расплачиваться за покупки в интернете картой

Жители России стали реже расплачиваться за покупки в интернете картой Фото: Анастасия ОСИПОВА

В первом полугодии 2021 года россияне снизили долю покупок в интернете, оплаченных картами, до 40%. В прошлом году этот показатель был равен 66%. Об этом гласят итоги исследования банка "Русский стандарт".

Согласно исследованию, россияне стали совершать интернет-покупки, оплачивая их картой, на меньшие суммы. Средний чек за первое полугодие 2021 года составил 1 229 рублей, в прошлом году этот показатель был равен 1 469 рублям, в 2019 году — 2 082 рубля.

При этом доля покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей выросла на 36%, пишет ТАСС. По мнению аналитиков, это говорит о динамичном развитии этого платежного инструмента.

Ранее исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст сообщил, что продавцы могут применять уловки, когда магазинам не выгодно принимать к оплате товаров банковские карты. Кассиры устанавливают наценки за оплату картой или вынуждают расплачиваться наличными, сказав, что терминал не работает. По словам эксперта, если будет выявлено нарушение, магазин может быть оштрафован на 30-50 тысяч рублей.