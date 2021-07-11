Минфин США призвал быстрее ввести налог на прибыль не ниже 15% для корпораций

Глава Минфина США призвала быстрее ввести налог на прибыль не ниже 15% для корпораций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен призвала все страны мира поскорее ввести налог на прибыль для корпораций не ниже 15%.

- Встречи G20 стали еще одним подтверждением, что мир готов положить конец глобальной гонке по нисходящей в вопросе корпоративного налогообложения, существует широкий консенсус относительно того, как это сделать — с помощью глобального минимального налога в размере не ниже 15%. 131 страна согласна с этим, — сказала она по итогам заседаний глав минфинов и руководителей центробанков G20.

Йеллен добавила, что все страны мира должны действовать быстрее, чтобы завершить эту сделку.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал правительство страны внимательно изучить планы Запада по введению минимального налога на прибыль корпораций в 15 процентов. Он напомнил, что тема минимального корпоративного налога обсуждалась на вчерашнем саммита Россия-США в Женеве.