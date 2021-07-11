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В мире11 июля 2021 9:23

И.о. премьера Гаити заявил, что президента страны пытали перед убийством

Гаитяне, как и весь мир, шокированы произошедшим, отметил Клод Жозеф
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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И.о. премьера Гаити заявил, что президента страны Жовенеля Моиза пытали перед убийством

И.о. премьера Гаити заявил, что президента страны Жовенеля Моиза пытали перед убийством

Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что президента страны Жовенеля Моиза пытали перед убийством.

- Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своем доме, — сказал он в интервью телеканалу ABC.

Он добавил, что гаитяне, как и весь мир, шокированы произошедшим. Жозеф добавил, что не в курсе, ведется ли сейчас борьба за власть в правящих кругах. По словам премьера, он сфокусирован на том, чтобы "добиться правосудия в отношении президента Моиза".

Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, женщина находилась в критическом состоянии.