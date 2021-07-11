Тони Фергюсон поддержал Конора Макгрегора после поражения от Дастина Порье

Тони Фергюсон поддержал Конора Макгрегора после проигрыша Дастину Порье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон поддержал ирландца Конора Макгрегора после поражения от американца Дастина Порье в главном поединке UFC 264.

- Не повезло, дерьмо случается. Конор, ты поправишься, — написал боец у себя в Twitter.

Дастин Порье и Конор Макгрегор в третий раз в карьере встретились друг с другом в турнирах UFC. Поединок был остановлен после первого раунда досрочно. Причиной для этого решения судьей стала травма ирландца Конора Макгрегора. После одного из отраженных ударов Конор просто сломал ногу.

Напомним, до этого состоялась пресс-конференция, в рамках которой бойцы провели дуэль взглядов. На ней спортсмены чуть было не подрались – пришлось задействовать телохранителей. Во время пристальных взглядов активнее вел себя Конор. Сначала бывший чемпион встал в стойку, а затем попытался ударить Порье ногой.