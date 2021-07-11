IT-специалист рассказал, как избежать звонков от мошенников

IT-эксперт рассказал, как избежать звонков от мошенников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, как стать незаметным для мошенников и что делать, если аферисты заполучили ваши личные данные.

Специалист отметил, что мошенники и рекламодатели редко звонят по случайным номерам, а чаще всего используют специальные базы данных.

- Такие базы составляются организациями, работающими в серой зоне. Туда попадает информация из самых разных источников, к наполнению которых, к сожалению, причастны и мы сами, — цитирует Мясоедова агентство "Прайм".

Он добавил, что свой номер телефона не следует давать кому попало. Эксперт посоветовал не пользоваться публичными сетями и использовать отдельную электронную почту в случае необходимости.

Если аферисты все-таки заполучили ваш номер, то можно установить приложение по отслеживанию вредоносных звонков. С мошенниками нужно говорить коротко, класть трубку при малейших подозрениях и никогда не перезванивать. Тогда аферисты, возможно удалят ваш номер из своих баз.

Согласно отчету Центробанка, россияне за первые три месяца 2021 года потеряли от действия кибермошенников около 2,9 миллиарда рублей. Потери по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли почти в 1,6 раза. При этом банки компенсировали клиентам чуть более 7% от всех похищенных мошенниками средств. За указанный период киберпреступники совершили свыше 237 тысяч мошеннических операций – это на 40% больше, чем в четвертом квартале 2020 года.