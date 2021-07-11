Ракова: за полгода в московских домах престарелых не выявлено ни одного заражения COVID-19 после вакцинации

Анастасия Ракова сообщила, что за полгода в домах престарелых не выявлено ни одного заболевания COVID-19 после прививки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последние полгода в столичных домах престарелых не выявили ни одного заболевания коронавирусной инфекцией после вакцинации.

Она рассказала, что сейчас в домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце 2020 года была проведена массовая вакцинация проживающих "Спутником V".

- Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость, — сообщила Ракова.

Ревакцинация проживающих в домах престарелых начнется с 15 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица России преодолела пиковые значения по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости. Он добавил, что Москва переживает очень сложные времена.