Месси о победе Аргентины в финале Кубка Америки: "Невозможно описать счастье"

Лионель Месси прокомментировал победу Аргентины в Кубке Америки по футболу Фото: REUTERS

Форвард "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу сборной Аргентины по футболу в Кубке Америки.

- Невозможно описать счастье, которое я испытываю. Я мечтал об этом моменте бесчисленное количество раз. Я уступал в финале, но знал, что этот день рано или поздно наступит. Я чувствую, что Бог сохранил этот момент для меня: финал с Бразилией в Рио-де Жанейро, — приводит слова футболиста издание Ole.

Месси отметил, что победа Аргентины останется в истории, потому что команда обыграла сборную Бразилии, которая является историческим противником аргентинцев, на ее поле.

Напомним, сборная Аргентины обыграла Бразилию со счетом 1:0. Впервые с 1993 года аргентинцы берут хоть какой-то титул. И впервые титул со своей национальной сборной выигрывает легендарный Лионель Месси. Который до этого проигрывал с национальной командой все финалы, в которые попадал. Единственный гол в этом матче на 21-й минуте поединка забил Анхель Ди Мария. Голевой передачей на него отметился Родриго де Паул.