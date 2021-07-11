В России выявлено 25 033 случая заражения коронавирусом 11 июля 2021 года

В России выявлено 25 033 случая заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 25 033 случая заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в стране зафиксировали 5 783 333 случая заболевания.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 033 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 781 (11,1%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где выявили 5 410 случаев. На втором месте идет Московская область — 2 511. Третьим по показателю стал Санкт-Петербург (2 007).

Также за сутки зафиксировали 749 смертей. Выписали из больницы после болезни 17 382 человека.

Ранее сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний сообщили, что продолжительные симптомы коронавирусной инфекции, такие как одышка, кашель, утомляемость, а также головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение шести месяцев с момента заражения. Эксперты полагают, что за подобное состояние ответственны формирующиеся в крови белки, а также именно они могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.