Видео из раздевалки Порье после победы над Макгрегором появилось в Сети

Видео из раздевалки Дастина Порье после победы над Конором Макгрегором появилось в Сети Фото: REUTERS

Пресс-служба UFC опубликовало видео из раздевалки Дастина Порье по его победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

На видео боец напоминает о словах Макгрегора, что Порье унесут на носилках.

- Он в итоге на носилках! Я его и в стойке пробивал. Я сломал его ногу чеком… Когда я пальцем показал, тогда она сломалась. Может, не полностью, но она треснула. А уже затем, когда он пошел на удар, — рассказал американец.

Напомним, Дастин Порье и Конор Макгрегор в третий раз в карьере встретились друг с другом в турнирах UFC. Поединок был остановлен после первого раунда досрочно. Причиной для этого решения судьей стала травма ирландца Конора Макгрегора. После одного из отраженных ударов Конор просто сломал ногу.Благодаря победе над Конором Макгрегором Дастин Порье стал обязательным претендентом на чемпионский бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой.