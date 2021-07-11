Опрос: почти половине россиян нужно более 100 тысяч рублей для хорошего отдыха

Почти половине россиян нужно более 100 тысяч рублей для хорошего отдыха Фото: Виталий КАРНАУХ

47,1% россиян считают, что для хорошего отдыха необходима сумма больше 100 тысяч рублей. Об этом гласят итоги опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

- Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей, — приводит текст исследования РИА Новости.

Еще 28,9% опрошенных сообщили, что для хорошего отдыха им хватит суммы меньше 100 тысяч рублей. Только 12,6% считают, что хорошо отдохнуть можно и на 50 тысяч рублей.

Ранее россияне рассказали, где берут деньги на отпуск. Опрос показал, что большинство копят в течение года специально ради летнего отдыха. Также россияне часто оплачивают из текущей зарплаты или отпускных. Кроме того, граждане тратят деньги, полученные за счет подработки, отдыхают за счет родителей или друзей, берут кредит или просят в долг.