Вертолет испанских таможенников упал в воду во время преследования наркоторговцев

В Испании вертолет таможенников упал в воду во время преследования наркоторговцев Фото: REUTERS

Вертолет испанской таможенной службы упал в море в районе Гибралтарского пролива во время преследования наркоторговцев. Один человек погиб.

Как пишет газета Mundo, причины падения неизвестны. Инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье. Вертолет упал в воду в 32 морских милях (около 60 км) от берега. Один из трех членов экипажа погиб, остальных удалось спасти.

Источники газеты в Гражданской гвардии Испании рассказали, что в последние дни в этом районе активизировалась деятельность наркоторговцев.

Ранее недалеко от шведского города Эребру после взлета разбился самолет. На его борту находилось девять человек, среди которых было восемь парашютистов и один пилот. В результате падения погибло несколько человек. По данным спасательных служб, после падения авиасудно загорелось.