Мария Захарова ответила на сожаления МИД Франции о допуске в Евросоюз туристов, привитых российскими вакцинами Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сожаления МИД Франции, что Греция допускает на свою территорию туристов, привитых от коронавируса российской или китайской вакцинами.

Захарова заметила, что это не первое подобное высказывание французского внешнеполитического ведомства. По ее мнению, это говорит о политической позиции страны по данному вопросу.

- Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции - не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счёт суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса, — написала Захарова у себя в Telegram.

Она добавила, что не французскому МИДу диктовать другим государствам и людям, какими препаратами прививаться. По мнению Захаровой, Франции обидно, что она так и не смогла разработать свой препарат от коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что местные жители должны получать на территории и страны только те вакцины, в эффективности и надежности которых уверены власти. Более того Франция призвала государства-партнеры не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая.