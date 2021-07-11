Лионель Месси играл в финале Кубка Америки по футболу с повреждением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что нападающий Лионель Месси играл против Бразилии с повреждением.

- У Месси была проблема с подколенным сухожилием, и то, что он продолжил играть, многое говорит о том, какой он футболист. Тренировать его — это уникальный опыт. Если бы люди знали его так, как знаем мы, они бы любили его гораздо больше, — цитирует Скалони издание Ole.

Напомним, сборная Аргентины обыграла Бразилию со счетом 1:0. Впервые с 1993 года аргентинцы берут хоть какой-то титул. И впервые титул со своей национальной сборной выигрывает легендарный Лионель Месси. Который до этого проигрывал с национальной командой все финалы, в которые попадал. Единственный гол в этом матче на 21-й минуте поединка забил Анхель Ди Мария. Голевой передачей на него отметился Родриго де Паул.