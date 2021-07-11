Умер Олег Целков, российский художник. Фото: instagram olegtselkov

Умер Олег Целков, знаменитый российский и советский художник. Живописца не стало в возрасте 86 лет во Франции, где он проживал с конца 1970-х годов. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщили родственники и друзья умершего.

- Олег умер минувшей ночью, всего несколько дней не дожил до своего дня рождения. Несколько недель назад он лишился зрения, это стало для него тяжелым ударом, который он не перенес. Несмотря на все, он держался до последнего момента бодро. Умирая, он держал руку своей любимой супруги. Он умер, читая ей стихи, читая Маяковского и свои собственные сочинения, - рассказала дочь художника Ольга в интервью агентству ТАСС.

Олег Целков будет похоронен в Шампани, отпевание пройдет в Париже. Точные причины смерти художника пока что не известны.

Олег Целков учился в московском художественном училище МСХШ, Белорусском театрально-художественном институте в Минске, а также в Академии художеств имени Репина, откуда был исключен. Первая квартирная выставка художника прошла в Москве в 1956 года, а с 1970-х годов Олег Целков выставляется в Европе и Соединённых Штатов. Из-за конфликта с властями СССР в 1977 году художник покинул территорию страны и с тех пор жил во Франции. В 2015 году получил гражданство России.