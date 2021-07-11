ЦИК заверил списки трех партий для участия в выборах в Госдуму

ЦИК заверил списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский Центризбирком в ходе заседания в воскресенье, 11 июля, заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам от партии «Единая Россия» для участия в грядущих выборах депутатов Государственной думы.

- Заверить федеральный список кандидатов в депутаты нижней палаты в количестве 395 человек, выдвинутый политической партией «Единая Россия», - говорится в постановлении ЦИК.

Другим постановлением Центризбирком РФ заверил список одномандатников от партии по 219 округам. Комиссия постановила также разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для создания избирательного фонда. Кроме того, на сегодняшнем заседании были зарегистрированы уполномоченные представители «Единой России» и уполномоченные по вопросам, связанным с финансами.

Центризбирком сегодня также заверил списки кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партий КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». В федеральную часть списка партии КПРФ на выборы в Госдуму вошли 345 кандидатов, в федеральном списке партии «Справедливая Россия – За правду» представлены 302 кандидата.

Напомним, 6 июля, партия «Единая Россия» подала в Центральную избирательную комиссию документы для заверения списков кандидатов. По итогам съезда 19 июня в общефедеральную часть списка партии вошли министр обороны России, министр иностранных дел, главврач больницы в Коммунарке, сопредседатель центрального штаба ОНФ и детский омбудсмен РФ.