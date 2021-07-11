Захарова назвала актом цензуры заявление Бундестага о влиянии RT на жителей Германии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала актом цензуры заявление главы Бундестага Вольфганга Шойбле о том, что возможное влияние телевизионного канала Russia Today на жителей ФРГ вызывает опасения. Об этом дипломат написала в воскресенье, 11 июля, в своем Telegram-канале.

Накануне Шойбле заявил о своих опасениях по поводу того, что RT «может повлиять на настроения» проживающих в Германии граждан с российскими корнями.

- Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от средств массовой информации из-за нежелательности изменения настроения этих граждан, а не на основе законодательства, то это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде, - подчеркнула Мария Захарова.

Представитель МИД России отметила также, что граждане Германии с российскими корнями владеют русским языком и, не спрашивая разрешения Бундестага, смотрят российские каналы для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры.