ФБР прибудет в Гаити для помощи в расследовании убийства президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники американского Федерального бюро расследований и министерства внутренней безопасности США сегодня прибудут в Гаити для помощи в расследовании убийства президента Моиза. Американский Госдепартамент в это воскресенье, 11 июля, направит в Гаити делегацию в связи с данным преступлением, пишет портал Juno7.

В делегацию войдут также спецпомощник президента по Западному полушарию Хуан Гонсалес и исполняющий обязанности зампомощника госсекретаря по делам Западного полушария Лаура Лохман.

Как сообщал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции 7 июля. На резиденцию главы государства в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. Сегодня исполняющий обязанности главы правительства Гаити Клод Жозеф сообщил, что Моиза пытали перед убийством.

Напомним, власти страны уже обратилось к представителям правительства США, попросив у них направить на Гаити американские войска для защиты основных объектов инфраструктуры.