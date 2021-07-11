МИД Туркменистана опроверг сообщения о стягивании военной техники к границе с Афганистаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Туркменистана опровергло информацию о том, что к границе с Афганистаном якобы стягивается туркменская военная техника. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщается на официальном сайте ведомства.

- За последние дни со стороны некоторых СМИ распространяются непроверенные сообщения о ситуации на границе. Так, была распространена не соответствующая действительности информация о якобы стягивании военной техники и артиллерии к границе с Афганистаном. Это лживые данные в погоне за дешевой сенсацией, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все военные подразделения, их личный состав и военная техника Туркменистана находятся в местах постоянной дислокации и продолжают плановую учебную подготовку.

В МИД Туркменистана подчеркнули также, что страна стремится поддерживать и укреплять миролюбивые и добрососедские связи с Афганистаном.

Как писал сайт kp.ru, накануне советник главы Афганистана Хамдулла Мохиб призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом на территории государства.