В ЛНР сообщили о гибели двух силовиков Украины при попытке устроить провокацию Фото: REUTERS

Два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.

Сообщается, что минувшей ночью снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций «Запад» подорвалась на минном поле около Новозвановки. Данный район находится под контролем Киева.

- Погибли два украинских силовика. Это происшествие вновь свидетельствует о хаотичном минировании местности и отсутствии формуляров минных полей у украинских военнослужащих. Накануне в этом районе зафиксировали автомобильную технику представителей Киева. Не исключено, что командование операции объединенных сил использовало этот транспорт для доставки снайперов и их внеплановой эвакуации, - сообщил Иван Филипоненко в ходе беседы с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, накануне постпредство России при ООН сообщило, что российская сторона призывает Совбез осудить атаку диверсионной группы Украины на пост ополченцев ЛНР, которая произошла 11 июня.