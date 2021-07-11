Митингующие в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра после смерти телеоператора Фото: REUTERS

В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на митинг, требуя отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашили после гибели оператора местного телевизионного канала TV Pirveli Лашкаравы. В настоящее время акция протеста проходит около здания парламента, сообщает в воскресенье, 11 июля, агентство ТАСС.

- Его избили, разбили голову, пинали ногами, в том числе полиция. Мы все знаем, что его убило. Его убили насильники и бездействие полиции, - заявила перед началом митинга член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Оболадзе.

Представители СМИ выразили протест против событий 5 июля в Тбилиси и насилия в отношении журналистов Фото: REUTERS

В акции протеста принимают участие политики, гражданские активисты, журналисты и граждане страны, они выкрикивают лозунги с требованием об отставке главы правительства Грузии, а также главы МВД Вахтанга Гомелаури. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проспект Руставели, и в частности территория перед парламентом, перекрыты.

Напомним, оператор телеканала TV Pirveli Лексо Лашкарава серьезно пострадал во время акций протеста против ЛГБТ-сообщества 5 июля, через несколько дней после этого журналист умер. В связи с инцидентов оппозиционер Елена Хоштария облила красной краской вход канцелярии правительства Грузии, обвинив правительство в безответственности.