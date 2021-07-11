Видео момента открытия аварийного люка самолета в аэропорту Шереметьево появилось в сети. Фото: кадр из видео

Сегодня пассажир рейса Москва — Анталья открыл дверь аварийного выхода воздушного судна, когда самолет готовился к вылету в аэропорту Шереметьево. Видео момента открытия аварийного люка в воскресенье, 11 июля, опубликовали в сети.

Борт компании «Россия» не смог вылететь вовремя из-за технических неполадок. Пока неполадки устраняли пассажиры находились в закрытом салоне, где, по словам очевидцев, не работал кондиционер и было очень душно. Один из пассажиров решил взять все в свои руки: он подошел к аварийному люку, дернул ручку и открыл его наружу, после чего сработал надувной трап.

Самолет пришлось заменить, а рейс из-за выходки пассажира задержали на четыре часа. Со второй попытки самолет благополучно долетел до Турции. Личность открывшего аварийный люк пассажира уже установили, им оказался 42-летний преподаватель консерватории. Следственный комитет России начал проверку в отношении мужчины, авиакомпания в судебном порядке планирует взыскать с него понесенные убытки.