National Interest: провокации в адрес России вредят репутации стран НАТО Фото: REUTERS

Провокации войск НАТО во главе с Соединенными Штатами в адрес российской стороны негативно сказываются на репутации государств-членов альянса. Такое мнение в воскресенье, 11 июля, выразил журналист Доминик Сансоне в своей статье для издания The National Interest.

Автор в своей публикации отметил, что агрессивная риторика властей США и их союзников по НАТО после воссоединение Крыма с Россией выходит за пределы национальных интересов западных стран и не находит поддержки у граждан Европы и самих Штатов.

- Американская сторона мало что выиграет от таких действий. И много потеряет как в имидже, так и во влиянии. Никто из НАТО не готов к развязыванию реальных военных конфликтов, а это превращает любые провокации или заявления в блеф, - подчеркнул Доминик Сансоне.

Он добавил, что для помощи Киеву властям США следует посодействовать в проведении реформ, направленных на усиление армии Украины и борьбы с коррупцией в этой стране.