В России почти три тысячи человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период с 12 по 17 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России более 2,7 тысячи человек будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в дополнительный период. Об этом сообщили в Рособрнадзора.

По данным ведомства, среди них почти 1,4 тысячи экзаменуемых - выпускников школ текущего года.

- В период с 12 по 17 июля 2021 года в России пройдет дополнительный период ЕГЭ. Сдать экзамены в эти дни смогут участники, пропустившие или не завершившие сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, - рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что экзамены пройдут в 77 субъектах страны. Для их организации будут задействованы 222 пункта проведения экзамена (ППЭ), в том числе шесть ППЭ на дому и один на базе медицинского учреждения.

Согласно расписанию, 12 июля экзаменуемые будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе, биологии, истории и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. На следующий день, 13 июля, участники будут сдавать экзамен по русскому языку, а 14 июля - по обществу, химии, физике, математике профильного уровня, информатике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Также в расписании предусмотрен резервный день - 17 июля, в который можно будет сдать любые предметы.