Глава Nord Stream-2 AG заявил, что санкции США нарушили интересы Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкций США в отношении подрядчиков строительства газопровода "Северный поток - 2", введённые в декабре 2019 года, приостановило стройку проекта. Из-за этого была нарушена пакетная договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину, заявил исполнительный директор проектной компании (оператор) Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt. Таким образом, санкции США нарушили интересы Украины.

Варниг также напомнил, что уже продолжительное количество времени федеральное правительство активно отстаивает интересы Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель еще в 2015 году заявляла, что транзит газа через Украину должен быть обеспечен на постоянной основе даже после завершения строительства "Северного потока - 2".

- США санкциями принудили приостановить работы на трубопроводе. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, - заявил Варниг.

Ранее Варниг анонсировал, что работы по "Северному потоку – 2" планируют завершить в конце августа текущего года. Пока газопровод построен на 98 процентов.