Брэнсон поделился впечатлениями после первого полета в космос: Это было волшебно

Брэнсон поделился впечатлениями после первого полета в космос Фото: EAST NEWS

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, совершивший 11 июля полет к границе космоса ракетоплане, поделился впечатлениями после этого события.

По его словам, он долго мечтал об этом моменте, однако к таким прекрасным видам Земли с высоты он не был готов.

- Действительно, я мечтал об этом моменте еще со времен, когда был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно, - рассказал Брэнсон после полета. Его высказывания приводятся в сообщении на сайте корпорации Virgin Group, основателем которой он является.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ричард Брэнсон полетел в космос вместе с топ-менеджерами своей организации. Перед полетом все участники прошли специальную подготовку. В момент полета на корабле находились несколько человек, седи которых главный астронавт-инструктор компании Бетт Мозес, операционный инженер Колин Бэннетт, глава отдела по связям с правительством Сириша Бандла, пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.