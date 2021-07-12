Кузнецова заявила о негативном влиянии дистанционки на здоровье школьников

Кузнецова заявила негативном влиянии дистанционки на здоровье школьников Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за перехода школ на дистанционную форму обучения школьников многие родители стали замечать, что их дети получили менее серьезные и глубокие знания.

Кроме этого, у детей ухудшились показатели здоровья. Некоторые из них начали страдать от участившихся головных болей, другие "заработали" проблемы со сном. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

- Данные опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ говорят о том, что дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников. Это ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, иные процессы. Такое совершенно не нужно ни нам, ни детям, - рассказала Кузнецова "Известиям".

Также он отметила, что "ни о каком качестве образования не может быть речи, когда элементарно не хватает технических средств, с помощью которых нужно было учиться".

Ранее сайт kp.ru писал, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, во многих регионах России был введен режим свободного посещения школ. А все московские школы на время в обязательном порядке были закрыты на карантин.