Автомобилистам дали советы по безопасному вождению в жару Фото: Алексей ФОКИН

В условиях жаркой погоды водителям стоит не только внимательнее следить за дорогой, но и соблюдать простые советы для безопасного вождения. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства.

В частности автомобилистов призывают проверять перед поездкой аккумулятор, электронику и кондиционер. Перед использованием последнего рекомендовано проветрить авто.

Также водителям напоминают о важности наличия аптечки, солнцезащитных очков и воды. Гражданам рекомендуют садиться за руль в светлой и свободной одежде.

- При плохом самочувствии нужно отказаться от поездок. Из-за жары скорость реакции снижается, это приводит к ДТП, - говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что оставлять детей и домашних животных в салоне машины может быть крайне опасно, поскольку транспортное средство может нагреться до +60 градусов.

Лето 2021 года, по прогнозам синоптиков, обещает быть аномально жарким. В такую погоду не по себе становится не только людям, но и технике, в том числе автомобилям. В ГИБДД водителей предупреждают, что высокая температура может представлять опасность для автомобилистов и напоминают о простых правилах, которые помогут избежать перегрева транспорта. В частности, перед поездкой, особенно на большие расстояния, водителям следует заблаговременно проверить техническое состояние машины.