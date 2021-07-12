В ФАС анонсировали появление единого тарифного законодательства Фото: Мария ЛЕНЦ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала появление в России специального единого тарифного законодательства.

В конце июня 2021 года первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций на долгосрочный период.

Для реализации предусмотренных документом принципов регулирования будет сформирована законодательная база, основой которой станет принятие Единого тарифного закона. На данный момент этот проект дорабатывается. Все дело в том, что положения концепции в один закон уместить невозможно, в связи с чем требуется время на подготовку изменений в существующие правительственные постановления, акты, отраслевые законы. Об этом в ФАС сообщили "Известиям".

Сама концепция предполагает запрет на корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение минимум трех лет. При этом в ФАС отмечают, что срок может быть увеличен по заявкам органов регулирования или компаний.