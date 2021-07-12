Немецкий политик призвал Германию к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией

Немецкий политик призвал к выходу Германии из Евросоюза и сотрудничеству с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла заявил, что ФРГ следовало бы задуматься о выходе Германии из состава Европейского союза.

По его мнению, стране необходимо заниматься созданием "нового европейского пространства". Такую позицию он представил в беседе с журналистами издания Welt.

- Из текущего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов, -заявил Крупалла, добавив, что в новом объединении должно найтись место для хороших взаимоотношений с Россией.

Политик также высказался о влиянии "психологической войны союзников, в особенности, американцев" на национальную идентичность и культуру немцев.

В качестве примера Крупалла привел политику Америки в отношении газопровода "Северный поток-2". Немецкий парламентарий назвал ее "целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением" ради стратегических интересов Вашингтона.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Германии выступили за сближение с Россией. При этом в западной части страны так высказались 54% человек, а в восточной - 72%.