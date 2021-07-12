Последние новости на утро 12 июля 2021: Врач объяснил популярность вакцины "КовиВак" среди россиян

Важные новости утра Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 12 июля 2021 года.

В России среди желающих привиться растет популярность вакцины против коронавирусной инфекции "КовиВак".По словам главного врача второго диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максима Терского, это связано тем, что она однокомпонентная, то есть требует однократного введения. Также эксперт рассказал, что высокий спрос именно на этот препарат связан с ее количеством - пока данной вакцины изготовлено очень мало. Что касается каких-либо конкретных преимуществ или недостатков препарата, то о них сейчас довольно сложно говорить, поскольку вакцина находится в процессе клинических испытаний.

Большинство ученых считают происхождение коронавируса естественным, однако точного ответа на вопрос, откуда на самом деле появился вирус, все еще нет, заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. При этом он напомнил, что есть те, кто верит утечку ковида из лаборатории.

Минздрав РФ готовит новую, 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции. В ведомстве выразили надежду, что документ будет готов в ближайшее время, пока ведутся совещания в рабочих группах относительно принципа лечения пациентов с covid-19.

На Гаити сотрудникам полиции удалось вычислить и задержать одного из предполагаемых организаторов убийства президента Мартина Моиза. Предполагается, что задержанный Эмманюэль Санон гражданин был первым, кому звонили бандиты.

Лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла заявил, что ФРГ следовало бы задуматься о выходе Германии из состава Европейского союза. По его мнению, стране необходимо заниматься созданием "нового европейского пространства", а также налаживать сотрудничество с Россией.

Из-за перехода школ на дистанционную форму обучения школьников многие родители стали замечать, что их дети получили менее серьезные и глубокие знания. Кроме этого, у детей ухудшились показатели здоровья. Некоторые из них начали страдать от головных болей, а другие "заработали" проблемы со сном, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

Годовая инфляция в России в июне достигла 6,5% и побила рекорд, который держался с 2016 года. По сравнению с июнем прошлого года цены на продукты поднялись на 7,9%, на непродовольственные товары - на 7,04%, услуги прибавили 3,95%.