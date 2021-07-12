траулер "Амур" вышел из японского порта и направляется в Россию Фото: REUTERS

Российский транспортный корабль «Амур», которые в конце минувшего месяца столкнулся с японской рыболовной шхуной, вышел из порта города Момбэцу и направился в порт приписки в России. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

«Нам поступила информация, что экипажу вернули документы, траулер направился домой», - приводит ТАСС сообщение дипмиссии

Как уточняется, в Японии остался только третий помощник капитана, которому ранее предъявили обвинения.

Напомним, столкновение двух судов произошло 26 мая у побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту японского корабля моряков погибли. Российский траулер «Амур» после инцидента был направлен в порт города Момбэцу.

Как писал сайт kp.ru, в причинах столкновения российского транспортного корабля с японской рыболовной шхуной разбирались специалисты японского комитета по транспортной безопасности. В июне суд в городе Асахикава на севере Японии задержал российский «Амур» в качестве залога пострадавшей стороне, а позже был арестован третий помощник капитана траулера Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения.