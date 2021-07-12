Банки запустят систему по борьбе с телефонным мошенничеством в конце 2021 года Фото: EAST NEWS

Российские банки планируют запустить пилотный проект системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). «Умная система» охватит кредитные организации, регулятор, операторов сотовой связи и проанализирует все звонки клиентам. С помощью СУАТМ удастся установить с каких номеров звонят преступники и защитить россиян.

Сервис, который предложил внедрить банке «Тинькофф», поможет не только заблокировать лже-банкиров, но и установить недобросовестных операторов, которые обслуживают злоумышленников.

Планируется, что программа начнет действовать в конце 2021 года или начале 2022-го. Она охватит крупнейшие банки страны.

Проблема мошенничества в банковской сфере очень актуальна. Количество звонков злоумышленников в первом квартале 2021 года выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Порядка 80% преступников используют подмену телефонных номеров. Запуск СУАТМ усложнит им задачу. Но чтобы «умная система» начала работать полноценно, ее необходимо запустить одновременно всем участникам рынка. К тому же, потребуется изменение в законодательстве.

- Нововведения потребуются для обеспечения эффективной работы этой системы, чтобы она действовала не только в формате информирования, - сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

В течении первого месяца СУАТМ будет работать в пилотном режиме.

ранее эксперт дал совет, как избавиться от спам-звонки с неизвестного номера. Телефонный вид мошенничества самый распространенный на сегодня в россии. Злоумышленники чаще всего используют номера с кодом 499 или 499.

Отвечая на звонок лже-сотруднику банка стоит как можно скорее прервать диалог, это убережет от многих ошибок, сообщает ФАН.