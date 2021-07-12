Опрос: более 60% россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 60 процентов россиян назвали идеальным вариантом отпуска пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах. Тем не менее совершить этим летом подобную поездку планируют только треть граждан. Об этом говорится в результатах исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Как передает РИА Новости, уточняется, что идеальным отпуском, по мнению 33,6 процента россиян, является пляжный отдых на отечественных курортах. Реализовать такую возможность текущем летом собираются 29,8 опрошенных респондентов.

Более четверти респондентов (26,6 процента) назвали идеальным отдыхом отпуск на курортах за границей, однако их этим летом намерены посетить только 4,7 процента опрошенных.

Примерно 13,6 процентов опрошенных считают лучшим вариантом отпуска экскурсионную поездку по России, и 11,5 процентов респондентов сообщили о планах совершить такое путешествие. Зарубежную экскурсионную поездку назвали 6,7 процента россиян, однако только 0,6 процентов участников опроса собираются совершить такую поездку этим летом.

Около 14 процентов россиян назвали своим лучшим отпуском отдых дома или на даче, а в действительности такой отдыхать в планах у 40,4 процентов респондентов.