Экономист: размер «заначки» должен составлять годовой доход всех членов семьи Фото: Анастасия Осипова

На банковский счет следует отправлять не все деньги. Об этом сообщил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, отметив, что определенную сумму стоит хранить дома наличными, но эти средства должны быть диверсифицированы.

Как уточнил эксперт, размер подобной «заначки» должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи, добавив, что в период пандемии возможны некоторые корректировки.

«Разумеется, в пандемию и период после серьёзных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за три-шесть месяцев, - сказал экономист в интервью агентству ПРАЙМ.

Переславский также рассказал, что хранить эти деньги необходимо в разных валютах, однако основное предпочтение следует отдать рублю. По его словам, пропорции могут быть 50-25-25 или 40-30-30.

Кроме того, специалист предлагает обратить внимание на вариант, когда на каждые отложенные сто рублей покупается один доллар и евро. Как он считает, подобный способ поможет уберечь капитал от девальвации и отчасти от инфляции.