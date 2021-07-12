Число атак на критическую инфраструктуру в России увеличилось на 150%

В первом полугодии 2021 года рост хакерских атак составил 2,5 раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первом полугодии 2021 года количество кибератак на критическую инфраструктуру России выросло в 2,5 раза. Преступники пытаются завладеть информацией с крупнейших предприятий промышленности, госорганов, исследовательских компаний.

С 1 января по 1 июля было зафиксировано увеличение попыток взлома почти на 150%. Для сравнения в 2020 году показатель вырос на 40% по сравнению с 2019 годом. Такие данные приводятся специалистами подведомственного Роскомнадзору Научно-технического центра Главного радиочастотного центра (НТЦ ГРЧЦ).

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем показатели будут только увеличиваться. Это поспособствует, в частности, пандемия и перевод сотрудников на дистанционный труд.

Похожий отчет имеется в распоряжении Group-IB. Исследователи этой компании делятся данными: 40% атак в 2021 году было проведено «классическими» киберпреступниками. А 60% — прогосударственные акторы. То есть, хакеры, работающие на другие страны. Их часто называют APT (Advanced Persistent Threat — сложные целевые угрозы).

На сегодняшний день в мире действует более 70 крупных АРТ-групп. Больше всего подобных организаций у Китая, Северной Кореи и Ирана.

Цель таких атак не выкуп, а кибершпионаж или нарушение функционирование системы.

Согласно данным Positive Technologies, каждая третья атака в первом квартале 2021 года совершается с использованием программ-вымогателей. Как правило эти вирусы нацелены на получение сведений для выкупа.

Аналитики прогнозируют, что в 2021 году волна подобных преступлений накроет российских бизнес, пишет газета «Известия».

Ранее сотрудники МВД обнаружили в Москве офис, где всем желающим предлагали справки о медицинском отводе от вакцинации по медицинским показаниям, сообщает ФАН.