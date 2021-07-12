Ученый Нетесов: скафандр - единственный способ защиты от коронавируса без вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защититься от новой коронавирусной инфекции без ношения масок и вакцинации возможно только надев на себя скафандр. Такое мнение высказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Технология эта давно известна – скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад… Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов», - приводит РИА Новости слова специалист.

По словам Нетесова, единственным способом реальной борьбы с COVID-19 является скорейшая вакцинация населения и ношение масок везде, где есть люди. Как он отметил, судьба пандемии напрямую зависит от позиции людей.

«Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились», - заявил ученый.