В МЧС дали совет, как с помощью булавки выжить в водоеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС дали совет, как с помощью простой булавки спасти жизнь на воде. Это полезное приспособление может избавить от судорог в критичный момент.

Если мышцу свело вдалеке от берега, проблемное место нужно уколоть булавкой. Если же острого предмета под рукой не оказалось, то можно сильно ущипнуть себя.

- Если укол или щипок не помог, то можно крепко взять себя за большой палец на ноги и резко выпрямить конечность, - рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курской области.

Спасатели советуют постоянно контролировать свое состояние на воде и рассчитывать силы. Если появилось чувство усталости, то нужно дать организму возможность отдохнуть.

- Лучший способ снять напряжение — перевернуться на спину, широко раскинув руки, — подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве отметили, что чаще всего проблемы с организмом появляются в холодной воде. При резкой смене температуры может произойти спазм дыхательных путей.

Ранее завотделением офтальмологии госпиталя для ветеранов войн № 2, профессор Алексей Егоров объяснил, почему нельзя купаться в линзах. Пресные водоемы содержат в себе акантамебу, которая при попадании в глаза может полностью лишить зрения. Подобная бактерия в большом количестве водится в стоячей воде, сообщает ФАН.