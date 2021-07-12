Врачи описали боли в груди, свидетельствующие о сердечном приступе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи сообщили, что боли в груди могут свидетельствовать о сердечном приступе, поэтому нужно знать, какие именно ее виды относятся к симптомам заболевания.

Как сообщается на сайте British Heart Foundation, эксперты призывают незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди возникла внезапно и усиливается, а также в тех случаях, когда она распространяется на руки, шею, спину или челюсть. Кроме того, обратиться к врачу необходимо, при возникновении боли, которая сопровождается одышкой или общим ухудшением самочувствия.

Отмечается, что при несоответствии боли в груди указанным симптомам она может говорить о таких болезнях, как стенокардии, несварении желудка или мышечном перенапряжении.

Кроме того, симптомами инфаркта являются головокружение, потливость, внезапное чувство тревоги, а также чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.

Напомним, ранее кардиолог назвал три упражнения, снижающие риск инфаркта.