Только 37 регионов обеспечили 100% готовность детских садов Фото: Евгения ГУСЕВА

На июнь 2021 года только 37 регионов страны обеспечили стопроцентную доступность детских садов. Хуже всего дела обстоят в Ингушетии. Там доступность дошкольного образования оценивается в 61,35%). Такие данные озвучены в исследовании Минпросвещения о дошкольном образовании в России для детей в возрасте до трех лет.

Регионы, где менее доступно дошкольное образование:

Ингушетия - 61,35%,

Дагестан - 67,7%,

Тыва - 79,6%,

Ивановская область - 82,4%,

Новосибирская область - 88,1%,

Забайкальский край - 89,05%,

Рязанская область - 91,71%,

Крым - 93,48%,

Татарстан - 93,27%.

Только 37 субъектов готовы полностью обеспечить потребности дошколят: ЯНАО, НАО, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Ульяновская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Саратовская, Псковская, Пензенская, Орловская, Омская, Новгородская, Нижегородская, Московская, Магаданская области, Хакасия, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Алтай, Башкирия, Краснодарский, Хабаровский, Пермский и Приморский края.

В Москве готовность оценивается в 99,5%, а в Санкт-Петербурге - 99,97%.

Среднюю доступность дошкольного образования по стране в ведомстве оценивают в 93-99%. В то время как в 2019 году этот показатель не превышал 78%, сообщает газета "Известия".

Ранее в Минпросвещения РФ рассказали, что в 2021 году в России появится около 100 новых школ на более чем 76 тысяч новых мест, сообщает ФАН.